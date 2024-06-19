В Подмосковье раскрыта новая схема мошенников с посылкой из-за рубежа

Телефонные мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или к аккаунту «Госуслуг» жертвы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники звонят человеку и сообщают, что ему должны доставить посылку из-за рубежа. При этом получателю нужно оплатить таможенный сбор. Когда человек заявляет, что ничего не заказывал, ему предлагают отказаться от посылки. Для этого преступники просят назвать код из СМС, который нужен для оформления официального отказа в базах «Почты России». Сообщив его, мошенники получают доступ к личному кабинету мобильного банка человека и похищают денежные средства, а также доступ к аккаунту «Госуслуг» и персональным данным жертвы.

Чтобы обезопасить себя и не попасться на уловки мошенников, нужно прерывать все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника, а также проверять любую сомнительную информацию — позвонить в организацию по официальному номеру или посетить ее лично.

Оставаться в кибербезопасности и повысить свой уровень цифровой грамотности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.