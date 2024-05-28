В Подмосковье раскрыта новая схема мошенников с полисом ОМС

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана мошенников, которые предлагают человеку пройти флюорографию в поликлинике за счет средств ОМС. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Киберпреступники обзванивают потенциальных жертв и предлагают выбрать поликлинику для прохождения осмотра. Мошенники убеждают записаться на прием, выбрать дату и время, а для подтверждения записи они просят назвать код из уведомления.

Таким способом злоумышленники получают доступ к онлайн-банку человека и похищают денежные средства, а в некоторых случаях — к аккаунту «Госуслуг» и персональным данным жертвы.

Чтобы обезопасить себя и свои личные данные, не стоит сообщать код из уведомлений третьим лицам. Нужно внимательно читать полное содержание поступающих СМС и удалять любые сомнительные сообщения.

Пройти флюорографию можно в поликлинике по месту прикрепления. Диагностика выполняется бесплатно по полису ОМС. Записаться на нее можно по тел. 122, через портал госуслуг «Здоровье» или инфомат в поликлинике.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности, которая доступна на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.