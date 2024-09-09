В Подмосковье раскрыли новую схему мошенников для вывода похищенных средств

Мошенники идут в ногу со временем. Когда их схемы раскрываются, им приходится придумывать более изощренные методы обмана. Вот и сейчас они придумали новую схему: теперь мошенники арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода похищенных средств. Арендуя карты, они перекладывают ответственность на владельцев, делая их соучастниками преступления, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

«Дропы» или «дропперы» — это подставные лица, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания незаконно полученных средств. Они выполняют указания мошенников, получая за это небольшой процент. Дропами часто становятся молодые люди, ищущие возможность заработать, или те, кого мошенники обманным путем вовлекают в схемы.

Сначала мошенники располагают людей к себе, а затем убеждают, что сдача карты в аренду безопасна, обещая при этом легкий заработок. В результате многие люди соглашаются, не подозревая о рисках. Однако, такая передача данных чревата серьезными последствиями: от попадания в черные списки банков до уголовной ответственности. Более того, злоумышленники могут оформить на дропов кредиты, оставив их в долгах.

По данным прокуратуры Московской области, за 7 месяцев 2024 года зарегистрировано 9 554 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, их количество в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 18,4%. Органами предварительного следствия выработана практика наложения ареста на расчетные счета дропов для возмещения ущерба потерпевшим. Суд уже признал законными 427 постановлений о наложении арестов, а в 31 уголовном деле были разрешены выемки денежных средств на общую сумму 26 млн рублей.

Для защиты прав потерпевших прокуроры подают в суды исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения и возмещении ущерба. В настоящее время направлено более 120 таких исков.

Также возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ в отношении операторов связи. Некоторые из них уже были рассмотрены судом. Сумма штрафов, поступивших в бюджет, составляет 9,4 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.