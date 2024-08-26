В Подмосковье раскрыли новую схему кибермошенников

сегодня в 13:05

Злоумышленники начали звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Суть схемы проста: мошенники выдают себя за работников энергетических компаний и сообщают о якобы имеющихся задолженностях, предлагают сделать перерасчет коммунальных платежей, устроить поверку электросчетчиков или получить скидку на ЖКУ.

Используя официальные названия и логотипы компаний, они создают иллюзию законности своих действий. Так, злоумышленники выманивают код из СМС и получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Чтобы не стать жертвой обмана, следует придерживаться нескольких правил:

если звонят по телефону, то следует прервать разговор без выполнения требований собеседника;

проверять любую информацию в достоверных источниках, позвонить в организацию по официальному номеру или посетить ее лично;

никому не сообщать личные данные и данные банковских карт, а также коды из смс-сообщений.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.