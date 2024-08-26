В Подмосковье раскрыли новую схему кибермошенников
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Злоумышленники начали звонить потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Суть схемы проста: мошенники выдают себя за работников энергетических компаний и сообщают о якобы имеющихся задолженностях, предлагают сделать перерасчет коммунальных платежей, устроить поверку электросчетчиков или получить скидку на ЖКУ.
Используя официальные названия и логотипы компаний, они создают иллюзию законности своих действий. Так, злоумышленники выманивают код из СМС и получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».
Чтобы не стать жертвой обмана, следует придерживаться нескольких правил:
- если звонят по телефону, то следует прервать разговор без выполнения требований собеседника;
- проверять любую информацию в достоверных источниках, позвонить в организацию по официальному номеру или посетить ее лично;
- никому не сообщать личные данные и данные банковских карт, а также коды из смс-сообщений.
Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.