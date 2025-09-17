В Подмосковье расчистили уже 12 водоемов по программе «100 прудов и озер»
Фото - © Министерство экологии и природопользования МО
В Московской области активно продолжается реализация губернаторской программы «100 прудов и озер». Основная задача проводимых работ — санитарная очистка зеркала воды любимых водоемов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
На сегодняшний день работы уже полностью завершены на 12 объектах:
- Юбилейный пруд (г. о. Электросталь);
- Русловый пруд на реке Серебрянка и Мурановский пруд (Пушкинский г. о.);
- Запруда на реке Маглуша у д. Брыково (м. о. Истра);
- Ваулинский пруд (Сергиево-Посадский г. о.);
- Синьковское водохранилище (Дмитровский м. о.);
- Широбоковский пруд (м. о. Зарайск);
- Пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминский г. о.);
- Озеро Исток (м. о. Луховицы);
- Озеро Лемешинское (м. о. Шатура);
- Пруд вблизи д. Фроловское (м. о. Клин);
- Озеро Комсомольское (м. о. Егорьевск).
В ходе работ была проведена опиловка аварийных деревьев в акватории, удален плавающий мусор и излишняя воздушно-водная растительность. Для проведения работ использовалась специализированная водная техника — многофункциональные самоходные амфибии, а общий объем вывезенного мусора, включая крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника, автомобильные шины), составил 2,8 тыс. куб. м.
Министерством проводится расчистка в городском округе Коломна на озере «Троицкие озерки» и озере Липитино, а работы на других оставшихся объектах ведет Дирекция экологических проектов, подведомственная Минэкологии Московской области. Под ее контролем преображаются водоемы в Серпухове (озеро Долгое) и Ленинском округе (Пуговиченский и Булатниковский пруды), Люберцах (пруд в д. Чкалово), Орехово-Зуево (водоем на реке Дрезна) и Подольске (пруд без названия в п. Александровка). Плановое окончание работ — конец сентября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.
Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.