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В Подмосковье расчистили 830 га леса за июль

В Московской области за июль расчистили 830 га леса, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Московская область продолжает масштабную работу по оздоровлению лесов. Только за июль 2025 года здесь провели уборку неликвидной древесины на 830 гектарах, а с начала года общая площадь проведенного мероприятия составляет 1 852,9 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Топ-5 лесничеств по объемам уборки выглядит так:

Истринский — 320 га (из них 99,4 га в июле);

Подольский — 302,1 га (106,9 га в июле);

Сергиево-Посадский — 123,4 га (35,8 га в июле);

Дмитровский — 110,9 га (68,5 га в июле);

Наро-Фоминский — 102,8 га (40,8 га в июле).

Уборка сухостоя, бурелома и ветровала — не просто «генеральная уборка» леса. Это ключевое санитарное мероприятие, которое:

Снижает риск распространения вредителей и болезней;

Улучшает экологическое состояние лесов;

Делает их безопаснее и привлекательнее для отдыха.

После рубки древесину аккуратно складывают в поленницы — она постепенно перегнивает, возвращая питательные вещества в почву.

До конца года в Подмосковье планируют провести уборку неликвидной древесины еще на площади более 2 800 га — работа идет полным ходом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.