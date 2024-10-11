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В Подмосковье работают около 1,3 тыс сельхозорганизаций и хозяйств

В России 13 октября отмечают день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Подмосковье работают около 1,3 тыс. сельхозорганизаций, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В этот праздник мы чествуем тех, кто с любовью и преданностью трудится на земле. Благодаря вам регион вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны. От результатов вашего труда во многом зависит здоровье и благосостояние наших жителей. Сегодня в Подмосковье работают около 1,3 тыс. сельскохозяйственных организаций и крестьянских и фермерских хозяйств, где трудится порядка 24,5 тыс. человек», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что агропромышленный комплекс — важнейшая составляющая социально-экономического развития региона.

«В условиях санкционного давления наш регион демонстрирует значительные успехи и положительную динамику, наше сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации», — отметил Брынцалов.

По его словам, на поля области выходит современная техника, открываются новые производства, развивается фермерство.

«Для этого мы стремимся создавать максимально комфортные условия для развития, оказывая фермерам разностороннюю адресную поддержку. В 2024 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК предусмотрено 5,5 млрд рублей, предоставляются порядка 30 видов субсидий. Ежегодно получателями субсидий становятся около 300 организаций и хозяйств», — добавил спикер Мособлдумы.

Меры поддержки организаций АПК и фермеров Подмосковья

Субсидии

Предоставляются субсидии на:

поддержку элитного семеноводства;

поддержку производства овощей защищенного грунта;

поддержку производства овощей открытого грунта;

агротехнологические работы;

на поддержку производства картофеля;

на развитие мясного животноводства;

поддержку молочного животноводства;

на поддержку племенного животноводства;

страхование в области животноводства;

производство продукции плодово-ягодных насаждений;

производство молока;

развитие малых форм хозяйствования;

возмещение части процентов по инвесткредитам в АПК;

возмещение части процентов по краткосрочным кредитам в АПК;

гидромелиоративные мероприятия;

культуртехнологические мероприятия;

сельхозпотребкоооперативам;

развитие сельского туризма;

возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур;

приобретение и содержание племенных животных;

погектарную поддержку агротехнологических работ;

приобретение с/х техники и оборудования;

производство товарной рыбы;

производство индейки, гусей и уток;

модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

маркировку отдельных видов молочной продукции;

известкование кислых почв на пашне;

государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур.

Отбор получателей субсидий осуществляется на портале:

Грант «Агростартап»

Максимальный размер поддержки — до 30 млн рублей.

Полученный грант можно использовать для покупки нового земельного участка, а также для строительства или обновления производственных объектов.

Для участия в отборе необходимо, чтобы деятельность фермерского хозяйства была зарегистрирована на территории Подмосковья в течение не менее одного года. Важным условием является также то, что два или более членов семьи главы хозяйства должны также быть членами К(Ф)Х.

Поучаствовать в конкурсе можно до 30 октября включительно.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте «Электронный бюджет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.