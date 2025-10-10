В Подмосковье работают более 800 крестьянских хозяйств

В Московской области свою деятельность осуществляют около 2 тысяч сельхозпредприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, где работают более 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Производители и аграрии вносят большой вклад в экономику региона, оставаясь важным звеном агропромышленного комплекса. Поэтому необходимо наш агробизнес поддерживать — для этого мы принимаем законы, запускаем дополнительные льготы. В настоящий момент для фермеров разработаны и действуют более 30 мер господдержки», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Среди них спикер регионального парламента выделил различные виды субсидий и грантов.

«Только на грант и субсидию для развития семейных ферм в этом году выделено порядка 120 миллионов рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 миллиона рублей, на грант „Агростартап“ для начинающих фермеров — более 42 миллионов», — озвучил он данные.

Информация о мерах поддержки агробизнеса собрана на интерактивном сервисе.

Государственная поддержка АПК в Московской области включает в себя следующие меры:

Субсидии на поддержку племенного животноводства, в том числе на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и на приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных животных, на генотипирование КРС;

Субсидии на стимулирование производства молока;

Субсидии на развитие мясного животноводства;

Субсидии на поддержку производства индейки, гусей и уток;

Субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала;

Субсидии на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

Субсидии на проведение культуртехнических мероприятий;

Субсидии на проведение гидромелиоративных мероприятий;

Субсидии на известкование кислых почв;

Субсидии на проведение агротехнологических работ;

Субсидии на развитие производства картофеля и овощей;

Субсидия на производство и реализацию зерновых культур;

Субсидии на стимулирование производства плодово-ягодных насаждений;

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

Субсидии на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов АПК;

Субсидии на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования для молочной продукции;

Субсидии на развитие сельской кооперации;

Гранты и субсидии на развитие семейных ферм;

Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития хозяйства;

Гранты на развитие сельского туризма;

Субсидии на повышение кадровой обеспеченности предприятий АПК.

Подробнее о них можно узнать в «Календаре мер поддержки» на портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.