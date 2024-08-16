В Подмосковье работают 17 модельных библиотек

С 2020 года в России работает национальный проект «Культура». Благодаря проекту по всей стране создаются модельные библиотеки. С помощью этого нацпроекта в регионе открылись 17 модельных библиотек в 13 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На победу в конкурсе министерства культуры РФ на создание модельных библиотек в следующем, 2025 году, претендуют сразу 9 подмосковных библиотек. Шесть заявок подали центральные библиотеки, две — городские филиалы и одну — сельская библиотека.

В Подмосковье есть и своя региональная программа по созданию центральных модельных библиотек в каждом городском округе, которая действует с 2024 года. Первые обновленные по этой программе библиотеки откроются уже в этом году в Долгопрудном, Рузе, Лыткарине и Пущине. Финансирование программы обеспечивается за счет регионального и муниципальных бюджетов.

Создание модельных библиотек способствует росту популярности и посещаемости этих учреждений. Количество читателей в модельных библиотеках выросло на 80%, посещать их жители Подмосковья стали в три раза чаще. При обновлении библиотек из обычных в модельные меняется не только само помещение, но и подход к работе с посетителями. Внедряются новые форматы, появляются новые возможности для читателей, библиотеки расширяют круг услуг.

Так, на днях работу «Умной библиотеке» в Химках оценила экспертная комиссия Российской государственной библиотеки, в числе которой были эксперты конкурса по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Гости дали высокую оценку преобразованиям библиотеки и качеству реализации нацпроекта, благодаря которому библиотека была модернизирована в 2021 году. А также отметили, что она входит в число лучших проектов, реализованных в рамках федеральной программы по созданию модельных библиотек.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.