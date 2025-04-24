В Подмосковье проводятся масштабные учения по ликвидации лесных пожаров

На территории городского округа Егорьевск (Егорьевский филиал Мособллеса, подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области) состоялись масштабные тактико-специальные учения по теме: «Управление силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вызванной вследствие возникновения природного (ландшафтного) пожара с угрозой перехода на населенные пункты, объекты экономики и инфраструктуры», также смотр специализированной пожарно-спасательной техники. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Такие учения проводятся ежегодно для отработки взаимодействия различных служб и ведомств Подмосковья и практических навыков группировки сил и средств, привлекаемой для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами.

Готовность к пожароопасному сезону проверили члены правительства региона и представители центрального аппарата МЧС России.

«Масштабные учения объединили силы и средства множества ведомств, занятых в ликвидации природных чрезвычайных ситуаций. Были задействованы техника и сотрудники комитета лесного хозяйства Московской области. Наши лесничие и пожарные показали хорошую выучку и слаженность действий. В учениях приняли участие 26 сотрудников лесного хозяйства и 19 единиц специальной техники», — рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По легенде учений природный пожар спровоцировал человек, как это и происходит в 99% случаев. Из-за неосторожного обращения с огнем загорается сухая трава, огонь быстро распространяется, переходя на населенный пункт и лесной массив.

Для зрителей была организована выставка пожарно-спасательной техники и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.