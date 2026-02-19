В Подмосковье проводят тренинги для школьных управленцев

Серия тренингов для управленческих команд школ с низкими образовательными результатами проходит в Подмосковье 17–20 февраля 2026 года. В обучении участвуют представители 49 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство образования Московской области совместно с центрами непрерывного повышения педагогического мастерства КУРО и Подольска организовало серию практических занятий для руководителей школ, их заместителей и представителей школьных методических объединений.

17 и 18 февраля тренинги прошли на базе Корпоративного университета развития образования и школы № 15 в Жуковском. Участники изучили методы анализа причин, влияющих на образовательные результаты, а также методологию разработки дорожных карт по повышению качества обучения.

В ходе занятий управленческие команды проработали ключевые этапы подготовки таких дорожных карт с учетом результатов оценочных процедур и диагностики компетенций педагогов. Заключительный тренинг состоится 20 февраля на базе школы № 12 в Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.