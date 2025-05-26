В Подмосковье проводят отбор на гранты НКО

Из бюджета Московской области некоммерческим неправительственным организациям министерство информации и молодежной политики Московской области объявляет о начале приема заявок на участие в отборе для определения получателей грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества, передает пресс-служба ведомства.

К участию в конкурсном отборе допускаются социально значимые проекты по следующим грантовым направлениям: культура и искусство — реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства на территории Московской области; социальная защита граждан — реализация социально значимых проектов в сфере социальной защиты граждан на территории Московской области; молодежная политика — реализация социально значимых проектов в сфере молодежной политики на территории Московской области; добровольческая (волонтерская) деятельность — реализация социально значимых проектов, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Московской области.

Общая сумма Гранта составляет 92 008 787 рублей. Срок проведения отбора: с 22.05.2025 по 07.10.2025.

Организатор отбора — МИМП Московской области. Почтовый адрес и место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, электронная почта: minfo@mosreg.ru.