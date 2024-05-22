В Подмосковье проводится активная работа для сохранения редких видов

22 мая, начиная с 2001 года, во всем мире отмечается Международный день биологического разнообразия, учрежденный для того, чтобы обратить внимание общественности на важность сохранения редких видов. Подмосковье, как и любой другой регион, богато объектами флоры и фауны, некоторые из которых нуждаются в защите, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В нашем регионе ведется учет объектов природы. Специалисты ежегодно проводят биологические исследования, выявляют новые места обитания и произрастания редких видов. Анализируют полученную информацию, на основе которой потом издается новая редакция Красной книги Московской области, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На сегодняшний день в Красную книгу Московской области занесено 680 объектов флоры и фауны. Из них 378 таксонов животного мира: 20 видов млекопитающих, 69 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных, 1 вид круглоротых, 10 видов рыб, 1 вид кольчатых червей, 6 видов моллюсков, 262 таксона членистоногих (включая 247 таксонов насекомых) и 275 объектов растительного мира: 206 видов сосудистых растений, 25 видов моховидных, 3 вида водорослей, 41 вид лишайников и 27 видов грибов».

Сохранение объектов природы является одним из приоритетных направлений Минэкологии. Для этого ведомством создаются новые и расширяются существующие особо охраняемые природные территории, устанавливаются их охранные зоны, проводится мониторинг объектов животного и растительного царства.

Недавно в особо охраняемых природных территориях на юге области специалистами были выявлены новые места обитания и произрастания краснокнижных видов животных, растений и грибов. Так, в лесах Можайского городского округа зафиксировано неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной, в городских округах Зарайск, Коломна и Серебряные пруды — новые места гнездования луговых луней, а в трех ООПТ Серебряных Прудов — места произрастания медвежьего лука, хохлатки Маршала и зубянки пятилистной.

«Важно сохранить биологическое разнообразие, а для этого необходимо относиться к нему с уважением и оберегать от чрезмерного антропогенного воздействия. С нашей стороны для этого ведется работа по созданию и расширению ООПТ, жителям же мы рекомендуем ознакомиться с редкими представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу Московской области. При нахождении на природе советуем вести себя ответственно, не причинять вред растениям и животным, наблюдать за красотой со стороны и оповещать нас о своих редких находках», — посоветовал Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.