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В Подмосковье проверку использования имущества прошли 19 госучреждений в 2024 году

В полномочия министерства имущественных отношений Московской области входят плановые контрольные мероприятия, проводимые в отношении зданий, сооружений, а также земельных участков, которые используются областными госучреждениями и подведомственными организациями в соответствии с целями своей деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала 2024 года такую проверку прошли 358 объектов капитального строительства общей площадью 453 тыс. кв. метров и 69 земельных участков площадью 644 га.

В рамках контрольных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования госимущества, специалисты ведомства делают акцент на целевом использовании, обеспечении сохранности объектов, предоставлении областного имущества третьим лицам без разрешения собственника, использовании имущества без надлежаще оформленных документов.

По выявленным в результате проверки нарушениям даются рекомендации об устранении и исправлению нарушений. По итогам проведенных мероприятий сотрудники Минмособлимущества с начала текущего года выявили 63 нарушения.

Помимо этого, в ходе такой работы выявляется неиспользуемое или неэффективно используемое имущество, которое в дальнейшем можно вовлечь в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.