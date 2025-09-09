В Подмосковье проверили около 170 тыс тонн пшеницы нового урожая

В Подмосковье проверили уже около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая — это 218 образцов озимых и яровых культур, исследованных в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области. Основные объемы на экспертизу поступили из аграрных округов региона: 100 тысяч тонн из Зарайска, 37 тысяч тонн из Серебряных Прудов, 18,2 тысяч тонн из Коломны, по 11 тысяч тонн — из Каширы и Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в соответствии с ГОСТ 17% исследованного зерна (28,5 тысяч тонн) соответствует 3-му классу — это пшеница высокого качества, подходящая для производства хлеба. 54,9% (более 92 тысяч тонн) отнесены к 4-му классу — такое зерно чаще используется в мукомольной промышленности. Еще 26,8% (44,9 тысяч тонн) составляют партии 5-го класса, которые преимущественно идут на корма для животноводческого поголовья.

По результатам исследований, около 2,2 тысяч тонн пшеницы не прошли проверку: 3 пробы были забракованы из-за постороннего запаха полыни, из-за которого мука может приобрести горечь, что не соответствует требованиям стандарта. Часть образцов оказалась с повышенной влажностью, а в одной пробе зафиксировали превышение по сорной примеси.

Работа проводится для контроля качества зерна и выявления партий, непригодных для переработки. Всего в этом году специалисты планируют отобрать 498 проб и провести около 9,5 тысяч исследований. Окончательную оценку качества урожая определят после завершения уборочной кампании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.