В Подмосковье проверили более 420 тонн бахчевых на содержание нитратов

Контроль продукции, поступающей на подмосковные рынки, осуществляется в ежедневном режиме. Каждая партия бахчевых исследуется в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы подведомственных учреждений министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На сегодняшний день специалисты лабораторий проверили 421 тонну арбузов и дынь, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли порядка 1,5 тыс. проб и провели свыше 3,7 тыс. исследований на содержание нитратов. По результатам исследований 88 кг продукции не было допущено до реализации.

Бахчевые можно приобретать только в тех местах, где их реализация разрешена.

Рынки, бахчевые развалы и ярмарки — подобных локаций в области свыше 200. Все они внесены в схему размещения и отмечены QR-кодом с подробной информацией об объекте и его собственнике, а также периоде размещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.