сегодня в 15:38

В Подмосковье проверили безопасность и качество органических удобрений животных

Специалисты лабораторного комплекса агропромышленного сектора провели масштабный анализ побочной продукции животноводства (ППЖ), используемой в качестве органических удобрений. С начала 2025 года в филиале ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области исследовали 38 образцов, изготовленных на основе навоза крупного рогатого скота, свиней и птицы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За отчетный период провели 291 лабораторное испытание. Пробы проверили на соответствие требованиям постановления правительства РФ. Анализ на качество включал определение содержания азота, калия, фосфора, органического вещества, сухого остатка и кислотности — ключевых показателей для эффективного повышения плодородия почв. Контроль безопасности предусматривал проверку на наличие опасных хлорорганических пестицидов и тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, свинец, ртуть). Все исследованные образцы соответствовали установленным нормам.

Ведомство отмечает важность системного лабораторного контроля за побочной продукцией животноводства. Регулярные проверки позволяют гарантировать безопасность и эффективность органических удобрений, производимых в регионе, что способствует развитию экологичного земледелия и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Работа по разработке необходимой технической документации для производителей ППЖ продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.