В Подмосковье проверили 27 катков с искусственным льдом

В преддверии открытия катков сотрудники министерств благоустройства, физической культуры и спорта, культуры и туризма Подмосковья выехали на 27 объектов, чтобы проверить их готовность. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться сезонные катки. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На катках будут обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

В процессе эксперты оценили несколько ключевых аспектов, включая состояние самих катков, качество предоставляемых услуг проката, а также общее состояние прилегающих территорий.

Особое внимание было уделено качеству брендирования, которое должно соответствовать современным стандартам и создавать привлекательный имидж катков. Также оценивалось оформление прокатных машинок, чтобы обеспечить удобство и комфорт для посетителей. Внутри павильонов представители министерств проверили эстетические характеристики, такие как дизайн и оформление.

С 1 декабря в мобильных приложениях «МОе Подмосковье» и «Добродел» стало доступно актуальное расписание работы катков и функция бронирования. Пользователи смогут легко забронировать сеанс, следуя простым шагам: запустить приложение, выбрать раздел «Катки», ознакомиться с доступными локациями и актуальным расписанием, а затем нажать на кнопку «БРОНИРОВАТЬ» для выбора подходящего времени.

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