В Подмосковье проверена закупка администрации округа Пушкинский

Инспекция Главного контрольного управления Московской области на основании поступившего обращения провела внеплановую проверку закупки администрации городского округа Пушкинский на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево», сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки было установлено нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части выбора способа проведения закупки.

Заказчик при подготовке закупки неверно определил вид отходов, с которым связано оказание услуг, к твердым коммунальным отходам, в связи с чем ошибочно отнес обстоятельства закупки к одному из случаев, в которых законодательством предусмотрена возможность закупить услуги у единственного исполнителя напрямую без проведения торгов.

Дело об административном правонарушении в отношении лица, допустившего указанное нарушение, принято решение не возбуждать в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.