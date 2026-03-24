В Подмосковье провели уроки к 250-летию Большого театра

В школах и колледжах Подмосковья 23 марта прошли занятия проекта «Разговоры о важном», посвященные 250-летию Большого театра и 150-летию Союза театральных деятелей России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На занятиях учащимся рассказали об истории Большого театра и его роли как национального достояния и символа культурного могущества страны. Отдельное внимание уделили 150-летию Союза театральных деятелей России, который объединяет актеров, режиссеров, драматургов, художников и других представителей театрального сообщества.

Школьники и студенты познакомились с историей создания СТД РФ и его вкладом в развитие отечественного искусства. В рамках уроков прошли интерактивные задания, тренинги и просмотры тематических видеороликов, что позволило глубже погрузиться в тему.

В ведомстве подчеркнули, что проект «Разговоры о важном» направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к России, ее истории, культуре, природе и людям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.