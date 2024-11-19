В Подмосковье провели учения в производственно-складских зданиях

На территории производственно-складского комплекса АО «МОСМЕК Недвижимость» провели контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

По тактическому замыслу, в результате удара беспилотного летательного аппарата произошел пожар в производственно-складском комплексе предприятия по изготовлению резиновых сапог. Тушение возгорания силами персонала успеха не принесло, огонь распространяется по помещениям. Администрация объекта проводит эвакуацию персонала. До прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу вышли 35 человек, но несколько сотрудников из-за плотного дыма оказались отрезанными от путей эвакуации.

«Особую трудность представляет тушение пожаров в период, когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным проникнуть в здание. Возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений: паника людей, быстрое распространение огня по готовой продукции, быстрое и плотное задымление помещений», — отмечает начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных.

Прибывшими подразделениями были сформированы звенья газодымозащитной службы для поиска пострадавших и очага пожара, организовано тушение горящего здания. Принятыми мерами пожар был локализован на площади 308 кв. метров.

В учениях было задействовано 87 человек личного состава и 19 единиц техники. Сотрудники территориального пожарно-спасательного гарнизона Московской области отработали взаимодействие с работниками объекта и другими экстренными службами, вопросы охраны труда и организации боевых действий по тушению пожаров в производственно-складских зданиях, проверили состояние противопожарного водоснабжения.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.