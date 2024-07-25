В Подмосковье провели свыше 1 тыс открытых уроков по безопасности на ж/д путях

В школах, детских садах и летних лагерях Московской области с начала года прошло более 1 тысячи открытых уроков и лекций по безопасности на железной дороге, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Такие уроки проводятся сотрудниками администраций округов совместно с представителями РЖД и транспортной полиции регулярно — это одно из ключевых мероприятий для повышения уровня знаний о безопасном поведении на объектах ж/д инфраструктуры. Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают», — рассказали в ведомстве.

В Подмосковье в рамках комплекса мер проводят профилактические рейды и дежурства волонтеров, ликвидируют опасные тропы. Также с начала года нанесли порядка 60 специальных трафаретов на пешеходных переходах через пути в 12 городских округах, которые напоминают о правилах безопасности на железной дороге.

Минтранс Подмосковья обращает внимание, что родителям также необходимо самостоятельно проводить беседы с детьми о правилах безопасности на железнодорожной инфраструктуре: не ходить и не играть вдоль путей, не отвлекаться на телефон находясь рядом с ж/д путями, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешенный сигнал, ожидать поезд на платформе на безопасном расстоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.