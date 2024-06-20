В Подмосковье провели субботники у воинских мемориалов

В преддверие 22 июня — Дня памяти и скорби — члены школьного лесничества «Хранители леса», участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и лесничие Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели субботники у воинских мемориалов. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Ребята подмели тропинки, собрали мусор, сотрудники лесничества покосили траву.

День начала Великой Отечественной войны — одна из наиболее печальных дат в истории нашей Родины. Это День памяти и скорби о тех, кто отдал жизни за мир, в котором мы живем, кто принял на себя первый удар врага, дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы. Подвиг их не забыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.