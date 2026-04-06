В Подмосковье провели семинары по благоустройству территорий

Семинары для администраций муниципалитетов по вопросам благоустройства прошли в правительстве Подмосковья. Специалисты обсудили работу с информационными системами, контракты и контроль за реализацией программ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Отраслевые специалисты провели обучающие встречи с представителями муниципалитетов. Основное внимание уделили ремонту дворовых территорий, пешеходных коммуникаций и работам «большими картами».

«С наступлением устойчивых положительных температур подрядчики приступили к выполнению работ по ремонту „большими картами“. Так, в Реутове уже завершили работу по всем запланированным адресам, а в Солнечногорске и Люберцах выполнение идет опережающими темпами. Сроки реализации зависят от объема: чем больше территория, тем больше времени нужно на качественное выполнение. Контроль производства работ ведется сотрудниками муниципалитетов на каждом этапе. Главное — чтобы работы выполнялись качественно и без задержек. Ожидаем завершение всех работ по программе во всех муниципалитетах до конца июня», — сообщил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Перед началом работ представители администраций проводят встречи с подрядчиками, чтобы оценить ресурсы организаций и обсудить производственные вопросы. Жителей дополнительно информируют о сроках ремонта через общедомовые чаты, подъездные стенды и информационные щиты в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.