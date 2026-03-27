В Подмосковье провели семинар по поддержке детей с нарушениями речи

Областной семинар по вопросам преемственности обучения детей с тяжелыми нарушениями речи прошел 26 марта в Хотьковской школе-интернате Сергиево-Посадского округа. Специалисты обсудили сопровождение учащихся от дошкольного уровня до среднего профобразования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Семинар «Проблемы взаимосвязи и преемственности в работе специалистов коррекционного профиля при переходе обучающихся с ТНР на уровень общего образования» состоялся в рамках регионального проекта «Школы неограниченных возможностей». Мероприятие прошло при патронаже отдела организационно-методического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью центра стратегического развития КУРО.

В пленарной части участники представили доклады о выстраивании непрерывного образовательного маршрута — от дошкольного этапа до среднего профессионального образования. На секциях педагоги обменялись практиками развития коммуникативных навыков, формирования математической и читательской грамотности, создания специальных условий на уроках ОБЗР, а также опытом профориентационной работы через декоративно-прикладное искусство.

Отдельное внимание уделили вопросам получения СПО учащимися с ТНР. Участники обсудили образовательные траектории, игровые методики и профориентационные практики. Также был представлен опыт патриотического воспитания через создание музейной экспозиции, посвященной памяти выпускников, погибших на СВО.

По итогам встречи специалисты отметили значимость межуровневого взаимодействия и практическую ценность представленных решений. По их мнению, системная координация работы позволяет повысить эффективность социализации и профессионального самоопределения школьников.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.