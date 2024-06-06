В Подмосковье провели работу по обслуживанию системы обводнения торфяников

В Подмосковье в Ольшанском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» подрядчик провел работы по расчистке каналов, грейдерных дорог от кустарника и мелколесья с переработкой в щепу. Лесная охрана Комлесхоза проконтролировала выполнение работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Растущий на каналах кустарник делает невозможным доступ эксплуатационной техники для их очистки, снижает пропускную способность канала, засоряет русло опавшей листвой и ветками. Для этой цели и проводится расчистка берегов каналов от мелколесья, кустарников.

Уникальная в своем роде система обводнения торфяников Московской области демонстрирует свои возможности в полной мере. Построенная после масштабных торфяных пожаров 2010 года по программе «Экология Подмосковья 2011 – 2013 годов», она насчитывает 76 комплексов гидросооружений общей площадью около 73 тыс. гектаров, более 970 километров каналов и более 100 искусственных водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.