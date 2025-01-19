В Подмосковье провели памятные мероприятия в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

В Московской области провели ряд памятных мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, которые прошли во многих округах Московской области. В них приняли участие представители партии, местные жители, ветераны и молодое поколение, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Снятие блокады Ленинграда стало одним из ключевых моментов Великой Отечественной войны. Советские войска, благодаря успешно реализованной операции «Искра», смогли прорвать блокадное кольцо вокруг города и открыть коридор, который позволил эвакуировать значительную часть населения и обеспечить город продовольствием и медикаментами.

«Сегодняшняя дата возвращает нас к героическим страницам истории, когда благодаря невероятному мужеству и самоотверженности бойцов Красной Армии, была прорвана блокада Ленинграда. Мы свято чтим память о подвиге героев, о стойкости и отваге жителей, оказавшихся в кольце вражеской осады, о всех, кто отдал свои жизни ради свободы и будущего Родины. Пусть благодарная память о подвиге ленинградцев, их непоколебимом духе и жертвенности навсегда останется в сердцах новых поколений. Важно не только помнить о прошлом, но и учиться на его примерах. Мы должны делать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись! Вечная слава и вечная память героям и защитникам Ленинграда!», — прокомментировал депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

В этот день прошли встречи с ветеранами, которые делились своими воспоминаниями о тех тяжелых временах.

Среди тех, кто прошел через ад блокады, — Надежда Ивановна Туманова, жительница Химок, председатель местного Общества блокадников, старейший член партии «Единая Россия».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Надежда Ивановна родилась и выросла в Ленинграде. Ее семья жила на Тверской улице, недалеко от Смольного и Таврического сада. В 1942 году отец погиб, защищая город. Для маленькой Надежды, ее матери и сестры началась борьба за выживание: голод, холод, постоянный страх смерти. Несмотря на то, что Надежда была совсем ребенком во время блокады, некоторые эпизоды тех лет до сих пор живут в ее памяти.

«День снятия блокады я не помню, зато в моей памяти навсегда остался День Победы. Наша улица, залитая солнечным светом, и счастливые крики ленинградцев: „Ура!“, „Спасибо Сталину!“, — рассказывает блокадница.

После войны Надежда Ивановна переехала в Химки вслед за мужем, который работал в ракетостроении. Сегодня Надежда Туманова — председатель Общества блокадников в Химках. Она награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и является ветераном труда.

Среди выживших в блокаде Ленинграда была и жительница Лобни — Лидия Дмитриевна Сулимова. На момент начала войны ей исполнилось 9 лет. Воспоминания о тех страшных годах она пронесла через всю свою жизнь. Холод, смерти, бомбежки, но самое тяжелое — это голод. Мысли о еде преследовали постоянно, даже во сне.

«Как-то мне снится сон. Стоит на столе в большой суповой тарелке горячая, начищенная картошка. Протягиваю к ней руку и просыпаюсь. Как я рыдала! Тогда мне казалось, что, если я наемся во сне, то проснусь сытой», — вспоминает блокадница.

11 января 1942 года умерла мама, в начале весны старшая сестра Тоня, а вскоре и брат Виктор. Лиду спасла родная тетя, она отвела девочку в детприемник. Оттуда ее с другими детьми удалось переправить на большую землю, в Ярославскую область, в село Горелово.

Ее дальнейшая жизнь шла своим чередом. Учеба в школе, затем получила профессию, вышла замуж. В ноябре 2024 года супруги Сулимовы отметили 69 лет совместной жизни. Секрет долгих отношений кроется в уважении, заботе друг о друге и умении ценить каждый прожитый день.

«Ветераны и герои — настоящее достояние нашей страны. Поддержка и забота о них должна быть нормой нашей жизни на постоянной основе», — отметила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В Воскресенске активисты и сторонники «Единой России» организовали митинг в честь важной исторической даты.

«Слава героям, освободившим Ленинград от блокады немецко-фашистскими захватчиками, вечная им память! Слава нашим защитникам СВО, которые сегодня стоят за Россию, за то, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — сказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

В завершение митинга участники почтили память погибших воинов и возложили цветы к вечному огню.

Одинцовские единороссы встретились в доме офицеров с участниками общественной организации «Дети войны».

«Сегодня мы обращаемся к вам с глубоким уважением и признательностью. Вы несете в себе память о тех, кто отстоял мир, свободу и право на будущее. Вы, ваши родители, бабушки и дедушки — настоящие герои, которые пережили трудные времена и проявили невероятную силу духа. Знаем, что многие из вас оказывают помощь нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Это достойно невероятного уважения», — обратился к собравшимся депутат в Совете депутатов Одинцовского округа от фракции «Единая Россия» Андрей Яцышин.

В торжественной обстановке участникам организации «Дети войны» вручили благодарственные письма и медали.

Раннее Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По 80 тысяч рублей к 80-летию Победы получат фронтовики и их вдовы, а также узники концлагерей. По 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, а также тем, кот работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

Блокада началась в сентябре 1941 года и длилась 872 дня. За этот период город оказался полностью отрезанным от внешнего мира, и его жители столкнулись с огромными трудностями и лишениями. Тем не менее, они не сломались и продолжали бороться за свою жизнь и свободу. По официальным данным, в результате блокады погибло более 630 тысяч человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.