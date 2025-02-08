В Подмосковье провели мероприятия посвященные празднованию Дня российской науки

«Единая Россия» провела в Московской области ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года. Партийный актив поздравил научных деятелей, молодых ученых и коллективы предприятий региона с профессиональным праздником, сообщила персс-служба подмосковного отделения партии.

Великие ученые, исследователи, просветители, составляющие славу и гордость нашей страны, оказали огромное влияние на всю историю человечества. Благодаря русской научной мысли сформулирован закон массы вещества, открыта периодическая система химических элементов, первый искусственный спутник выведен на околоземную орбиту, совершен первый полет человека в космос, введена в эксплуатацию первая атомная станция, построен ядерный щит страны.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, Подмосковье всегда обладало высоким научно-исследовательским потенциалом. Организации НПК плодотворно работают над новыми разработками и изобретениями для промышленности и экономики.

«Мы гордимся жителями Подмосковья, которые в разные времена вносили вклад в развитие отечественной науки и укрепление технологического суверенитета страны. У нас действуют различные меры поддержки для молодых ученых. Мы также стремимся, как можно раньше раскрыть таланты детей в сфере науки и технологий. Для этого работают профильные кружки, центры образования и детские технопарки. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с научной и исследовательской деятельностью. Спасибо нашим ученым, научным работникам за профессионализм, преданность делу и интересам России», — сказал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко отметил, что стимулирование развития науки и поддержка ученых — это гарантия конкурентоспособности и технологического суверенитета для любого государства. В России и в Советском Союзе научным разработкам всегда уделялось особое внимание.

«Я сам очень активно работаю и взаимодействую с научными центрами, с Российской академией наук, с ведущими нашими научными институтами и конструкторскими бюро, которые проводят научно-исследовательские работы и занимаются изобретательской деятельностью. Кроме того, у нас в Московской области 9 наукоградов. Они играют ключевую роль в формировании инновационной экономики региона и укреплении научного потенциала всей Страны. Каждый из них имеет свою специализацию и историю уникальных научных достижений», — поделился он.

В преддверии Дня науки сам парламентарий посетил Технопарк ЦАГИ в Жуковском и поздравил коллектив предприятия.

«Это уникальное место, где сосредоточены передовые научные разработки и инновационные проекты в области авиации и аэродинамики.

Технопарк представляет собой площадку, на которой работают молодые ученые, инженеры и предприниматели. Они занимаются разработкой новых технологий, созданием инновационных продуктов и решением сложных задач в области авиационной науки», — пояснил Кравченко.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В Химках в малом конференц-зале НПО «Энергомаш» депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Ирина Роднина поздравила сотрудников научно-производственного объединения с профессиональным праздником, а также вручила благодарственные письма отличившихся работников за личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

«В „Энергомаш“ я приезжаю уже не в первый раз. Всегда рада посетить такое значимое в масштабах нашей страны предприятие. Очень приятно поздравить работников научно-производственного объединения с Днем российской науки. Спасибо за добросовестный труд и успехов в профессиональной деятельности», — рассказала Ирина Роднина.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко основано в 1929 году и является ведущей компанией ракетно-космической отрасли. Предприятие занимается разработкой, испытаниями и производством уникальной продукции — жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

В преддверии Дня российской науки секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Королеве Игорь Трифонов встретился с молодыми учеными градообразующих предприятий наукограда.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Именно эти талантливые специалисты сегодня предлагают смелые идеи, воплощают в жизнь инновационные проекты и создают научное будущее нашей страны. Ежегодно предприятия Королева становятся победителями премии Губернатора Подмосковья в сферах науки, технологий, техники и инноваций, и в этом тоже большая заслуга молодежи.

«Поговорили о новых разработках и стартапах, о том, как интересные идеи молодых ученых можно реализовать для развития нашего города. Наша важная общая задача сегодня — внедрять современные цифровые и интеллектуальные технологии для повышения качества жизни. Договорились, что на следующей встрече обсудим уже конкретные предложения», — прокомментировал Игорь Трифонов.

Важной темой также стало наставничество в системе образования. В школах Королева немало одаренных ребят, которые стремятся получать дополнительные, углубленные знания. Здесь необходимо участие специалистов предприятий, которые могут поделиться опытом и знаниями.

Развитие отечественной науки является одним из основных приоритетов «Единой России» при разработке федерального бюджета. В 2025 году фракция ЕР в ГД внесла поправки к проекту трехлетнего бюджета на 60 млрд рублей, которые предусматривают расширение программы мегагрантов, поддержку студенческой олимпиады «Я — профессионал», развитие славянских университетов в странах СНГ и другие проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.