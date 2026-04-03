В Подмосковье провели конференцию по функциональной грамотности

Конференция «Управление развитием функциональной грамотности» прошла 3 апреля 2026 года на базе корпоративного университета развития образования в Подмосковье. В ней приняли участие более 500 учителей, методистов и муниципальных специалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило педагогов и экспертов, отвечающих за качество образования в регионе. Спикерами выступили сотрудники центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской области, представители центра качества образования КУРО, руководители методических служб и школ.

Участники обсудили инструменты развития математической, читательской и естественно-научной грамотности, а также применение искусственного интеллекта в работе с учениками. Были представлены лучшие муниципальные и школьные практики, включая методический десант, междисциплинарные проекты и организацию внеурочной деятельности.

Отдельное внимание уделили анализу результатов диагностических процедур. Эксперты на конкретных примерах показали, как принимать управленческие решения на основе данных, и представили алгоритм работы с результатами. По итогам конференции участники подтвердили готовность внедрять новые форматы работы и развивать междисциплинарные проекты для повышения качества школьного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.