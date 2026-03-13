В Подмосковье провели интенсив для руководителей образования

Образовательный интенсив для руководителей муниципальных органов управления образованием прошел в Подмосковье. Участники обсудили внедрение цифровых технологий, использование искусственного интеллекта и подготовку кадров до 2036 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство образования Московской области организовало образовательный интенсив для руководителей муниципальных органов управления образованием. Встречу открыла первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова.

Одной из центральных тем стала государственная политика развития образования до 2036 года. Проректор МГППУ Сергей Косарецкий представил стратегические направления работы и обозначил современные управленческие компетенции, необходимые руководителям.

Отдельная сессия была посвящена применению искусственного интеллекта в образовательном процессе. Представитель СберОбразования Павел Сергоманов рассмотрел вопросы этики и безопасности, а также оценил практическую эффективность внедрения ИИ в обучение.

Участники также обсудили профильное обучение, управление временем для директоров школ и региональные особенности реализации образовательных проектов. В завершение интенсива были подведены итоги и намечены шаги по внедрению лучших практик в муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.