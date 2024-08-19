В Подмосковье провели более 85 тыс лабораторных исследований молочной продукции

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают, что молоко и молочные продукты, поступающие на продажу на рынки и ярмарки региона, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. Напротив, реализация продукции, не прошедшей обязательные исследования, запрещается. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Так, с начала года ветеринарно-санитарные эксперты Госветслужбы Подмосковья провели 85 111 исследований 36 998 проб молока и молочной продукции на определение кислотности, фальсификации — содержание соды, крахмала, механических примесей, радиологический контроль и дозиметрию.

Кроме того, определяется процент содержания жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка, плотность молока и оцениваются органолептические показатели, включая вкус, запах, консистенцию, цвет, температуру.

В Минсельхозпрод Московской области уточнили, что 1,3 кг молочной продукции были сняты с реализации из-за фальсификации крахмалом, который специалисты обнаружили в составе.

В рамках ветеринарно-санитарной экспертизы для исследований берутся пробы молока, сметаны, творога, ряженки, мацони, варенца, йогурта и других кисломолочных продуктов, сливок, масла, масла топленого и сливочного сыра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.