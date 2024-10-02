В Подмосковье провели более 35 тыс патрулирований лесного фонда в 2024 году

В 2024 году лесной охраной проведено 35 380 мероприятий по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Во время патрулирований было выявлено 963 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.32 КоАП. По этим нарушениям было составлено 479 протоколов, назначено 340 административных штрафов на сумму свыше 28 млн рублей», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Зафиксированные лесничими нарушения в основном были связаны с разведением гражданами костров, использованием мангалов с нарушениями требований правил пожарной безопасности в лесах.

Собственники (правообладатели) земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, или иным противопожарным барьером (п. 10 правил пожарной безопасности в лесах).

Неисполнение данного требования является нарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в леса) — административная ответственность на юридических лиц до 500 тыс. рублей, в случае перехода природного пожара на территорию лесного фонда — до 1 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.