В Подмосковье провели более 110 тыс исследований на бруцеллез у сельхоз животных

Специалисты Госветслужбы Московской области сообщают, что с начала года проведено 112 тыс. исследований на бруцеллез у крупного рогатого скота. Всего до конца года планируется провести 207 тыс. таких исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Бруцеллез у крупного рогатого скота — бактериальное заболевание, которое характеризуется патологиями в половой структуре у восприимчивых животных, а также поражениями нервной системы, сердца, сосудов, костей и суставов. В системе противоэпизоотических мероприятий исследования сельскохозяйственных животных являются обязательными.

В целях предупреждения и профилактики заболевания, скот молочного направления рекомендуется проверять дважды в год, скот мясного направления — 1 раз в год. Для проведения исследования ветеринары осуществят выезд в хозяйство, для этого необходимо обратиться в ближайшее государственное учреждение ветеринарии, адреса и телефоны которых указаны на сайте.

В Госветслужбе Подмосковья отмечают, что основной источник заражения бруцеллезом — животные. Человеку инфекция может передаться от овец, коз, крупного рогатого скота и свиней, реже — от оленей, лошадей, верблюдов, яков. Больной человек не опасен для окружающих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.