В Подмосковье провели более 1 тыс измерений качества атмосферного воздуха

С начала 2024 года в рамках надзорных мероприятий экологическими лабораториями ГКУ «Мособлэкомониторинг» обеспечено проведение более тысячи замеров качества компонентов окружающей среды, в том числе 1 015 — по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха, 143 — по определению уровня загрязнения природной и сточной воды. Всего выполнено 112 433 элементоопределения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

При этом лишь в 15 процентах случаев зафиксировано несоответстветствие установленным гигиеническим нормативам. Данные мониторинга позволяют инспекторам эконадзора оперативно и точно выявлять источники воздействия на окружающую среду.

По результатам работы с начала года направлено более 500 уведомлений о необходимости прекратить негативное воздействие. По итогам анализа состояния атмосферного воздуха в сравнении с данными предыдущего года в 13 округах региона, снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.