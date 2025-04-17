В Подмосковье провели 158 тыс исследований на опасное заболевание сельхозживотных

Государственная ветеринарная служба Московской области в регулярном режиме ведет работу по обеспечению эпизоотического благополучия региона, выполняя ряд обязательных исследований и мероприятий. Их цель — недопущение распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, с начала года специалисты провели более 158,8 тыс. исследований на бруцеллез крупного рогатого скота — бактериального заболевания, характеризующегося у восприимчивых животных поражениями нервной системы, сердца, сосудов, костей, суставов и патологиями в половой структуре.

Основным источником заражения являются животные. Человеку инфекция может передаться от овец, коз, крупного рогатого скота и свиней, реже — от оленей, лошадей, верблюдов, яков.

Больной человек не опасен для окружающих.

Скот молочного направления рекомендуется проверять дважды в год, скот мясного направления — 1 раз. В рамках проводимых исследований ветеринары осуществят выезд в подмосковные хозяйства. Для проведения процедур необходимо обратиться в ближайшую госветклинику, адреса и телефоны которых доступны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.