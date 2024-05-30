сегодня в 18:47

В Подмосковье проведут работы по механизированной очистке водных объектов

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по механизированной очистке водных объектов в г. о. Щелково, г. о. Пушкинский и Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по механизированной очистке водных объектов Московской области.

Заказчиком выступает ГБУ МО «Дирекция экологических проектов».

«Выполнение работ планируется завершить к ноябрю 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.