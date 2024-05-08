В Подмосковье проведут проверку средств, использованных для улучшения парка

В Главное контрольное управление Московской области поступили обращения граждан о нарушениях, допущенных при исполнении контрактов на выполнение работ по благоустройству в Видновском лесопарке. По итогам рассмотрения обращений принято решение о проведении внеплановой проверки использования средств бюджета Московской области, предоставленных Ленинскому округу, и израсходованных на благоустройство Видновского лесопарка, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки проконтролируют соблюдение бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ по благоустройству в Видновском лесопарке.

Видновский лесопарк был образован в 1935 и является главной городской рекреационной зоной. Его площадь составляет 259 гектар. Лесопарк отличается разнообразием сортов растительности: берёза, сосна, дуб, осина и лиственница. В Видновском лесопарке есть редкое насекомое: бабочка голубая. На участке можно найти виды дуба черенчатого, возраст которого достигает 250 лет.

О результатах проверки сообщат дополнительно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.