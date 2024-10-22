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В Подмосковье проведут оценку популяций краснокнижной фауны в 2025 году

По контракту с Минэкологии Московской области биологи в 2025 году проведут специальные зоологические исследования по восстановлению и обеспечению устойчивого воспроизводства некоторых редких видов животных в регионе. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы.

Целью исследований является оценка популяций бурого медведя, обыкновенной медянки и краснобрюхой жерлянки. Специалистам предстоят полевые маршрутные исследования с применением технических средств, включая фотоловушки. По итогам работы будут приняты решения о разработке специальных мер по восстановлению популяций.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится к категории статуса редкости 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. По результатам ежегодного мониторинга, организуемого Минэкологии, на территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10-15 особей. Случаи фиксации следов жизнедеятельности медведей в Московской области ежегодно единичны.

Пресмыкающееся обыкновенная медянка — вид, находящийся в критической ситуации. На протяжении последних 30 лет фиксировалась только в национальном парке «Лосиный остров».

Земноводное краснобрюхая жерлянка внесена в Красную книгу Московской области под 2 категорией — сокращающийся в численности, уязвимый вид. В начале прошлого века была обычным видом, хотя встречалась не повсеместно. В последние десятилетия численность сократилась, вид исчез из ряда прежних мест обитания. Известны единичные наблюдения жерлянки в Домодедове, Ступине, Озерах, Луховицах и Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.