В Подмосковье проведут осенние акции по сбору вторсырья

Жители и гости Московской области смогут сдать вторсырье на переработку 24 и 25 октября. Акции организуют экологические объединения совместно с партнерами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции по раздельному сбору отходов пройдут в нескольких муниципалитетах. Все собранное сырье направят на переработку.

24 октября площадки будут работать: • Королев — ул. Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00; • Одинцовский округ — п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25, с 14:00 до 15:00; пос. Часцы, д. 11, с 15:00 до 16:00; Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1, с 12:00 до 13:30; • Подольск — Екатерининский сквер, с 11:00 до 12:00.

25 октября вторсырье примут: • Долгопрудный — Московское шоссе, д. 25, к. 4 / Институтский переулок, д. 1, с 12:00 до 13:30; • Королев — ул. Строителей, д. 15А, с 12:00 до 14:00; • Одинцовский округ — Немчиновка, Советский проспект, д. 4, с 14:00 до 15:30; пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:00 до 12:00; • Химки — ул. Германа Титова, д. 14к1, с 12:00 до 13:00.

Список принимаемого вторсырья можно узнать у организаторов. Волонтеры на площадках помогут с сортировкой. Перед посещением необходимо уточнить, состоится ли акция: возможны внезапные отмены.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал рост числа жителей, заинтересованных в экологических инициативах. Среди приоритетов он назвал просветительскую работу с детьми и взрослыми.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.