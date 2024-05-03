В Подмосковье проведут беседы с иностранцами для избежания конфликтов

В Московской области планируют провести работу, направленную на снижение рисков и угроз возникновения конфликтов между иностранцами и местными жителями, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Данные встречи предусмотрены госпрограммой Подмосковья «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

В 2023–2027 годы будут активизировать работу, направленную на снижение рисков и угроз возникновения межрегиональных и межконфессиональных конфликтов между иностранными гражданами и местными жителями, в том числе разъяснительного характера о причинах трудовой миграции.