В Подмосковье проведено техобслуживание свыше 70 мемориалов

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Мособлгаза» завершили комплексное техническое обслуживание газового оборудования, установленного на мемориалах «Вечный Огонь» в городах Московской области, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Газовщики провели осмотр трасс газоснабжения мемориалов, выполнили продувку, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, очистили элементы газовых устройств и отрегулировали высоту пламени горелки. Также газовыми службами выполнено благоустройство прилегающих к мемориалам территорий.

Техобслуживание проведено на 71 мемориале Московской области.

Во время техобслуживания огонь не гаснет: пламя с мемориала переносят на временную горелку до окончания работ и возвращают обратно.

В министерстве энергетики Московской области добавили, что в праздничные дни контроль за работой подмосковных мемориалов будут обеспечивать аварийные бригады «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.