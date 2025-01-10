В Подмосковье проведено обследование малых рек

Под эгидой Минэкологии Московской области дополняются данные информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области результатами государственного мониторинга малых рек Московской области, проведенного в 2024 году. В ее основу пойдут данные обследования состояния дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек региона, а также эколого-геохимической оценки состояния донных отложений основных водотоков на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Обследование было проведено сотрудниками центра морских исследований МГУ имени Ломоносова. В рамках работ они исследовали водные объекты, провели камеральную обработку полевых наблюдений. Полученные данные чрезвычайно важны для оценки состояния малых рек, уровня антропогенного влияния на них. По итогам работы будут приниматься решения по расчистке водных объектов и других мерах оздоровления подмосковных рек.

Результаты будут размещены на платформе государственного водного реестра. Они будут интересны не только экологам, но и студентам, а также широкому кругу людей, которых интересует состояние водных объектов региона.

Малые реки региона относятся к бассейнам четырех главных рек: Москвы, Оки, Волги и Клязьмы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.