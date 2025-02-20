В Подмосковье проведена проверка центра кинологической службы

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В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля деятельности полиции заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городском округу Воскресенск Екатерина Иванова посетила центр кинологической службы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверяющая подробно ознакомилась с условиями содержания животных и особенностями работы с четвероногими помощниками полицейских. Стоит отметить, что служебные собаки, обладая острым чутьем, быстрыми лапами и бесконечной преданностью — верные помощники полицейских в борьбе с преступностью.

Начальник центра кинологической службы капитан полиции Оксана Пчелкина рассказала о тренировке служебных собак, а также продемонстрировала процесс дрессировки. По итогам проверки Екатерина Иванова положительно оценила работу центра кинологической службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.