В Подмосковье просыпаются змеи: как избежать встречи с агрессивной гадюкой

С наступлением весны в Подмосковье начинают просыпаться змеи, включая ядовитых гадюк. В начале апреля у них уже может начаться брачный период — «змеиная свадьба», сообщил РИАМО ветеринарный врач-герпетолог Ян Еромолов.

«На самом деле, да, они уже начинают просыпаться. Но пока еще такого вот прям активного образа жизни они не ведут. Максимум — выползают чуть погреться. И ввиду того, что в Подмосковье пока еще периодически сохраняются минусовые температуры ночью, они пока еще не проявляют какой-то сверхактивности», — сказал специалист.

По его словам, в этом году змеи могут активизироваться раньше обычного из-за теплой весны. Если раньше гадюки начинали проявлять активность ближе к майским праздникам, то в этом году это может произойти уже в первой половине апреля.

«Когда они активизируются, у них начинается брачный период — так называемая змеиная свадьба. В этот период и самцы, и самки тех же гадюк могут быть достаточно агрессивными из-за гормонального всплеска», — пояснил Еромолов.

Эксперт подчеркнул, что укус змеи возможен только в том случае, если на нее наступить или попытаться схватить. В остальных случаях змея будет стремиться уползти.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно надевать в лес сапоги или ботинки с высоким берцем, плотную одежду и избегать хождения по высокой траве в открытой обуви, посоветовал Еромолов.