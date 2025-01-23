В Подмосковье проснулись клещи из-за теплой погоды

В Подмосковье наблюдается аномально теплая погода, что привело к раннему пробуждению клещей. Владельцы домашних животных, выгуливающие своих питомцев, начали замечать насекомых на шерсти собак. Сообщения об этом активно распространяются в социальных сетях, особенно в телеграмм-каналах, посвященных животным, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В январе, погода в Подмосковье не соответствовала климатическим нормам. Вместо ожидаемых холодов и снега, регион столкнулся с аномально теплой погодой. Эти условия оказались благоприятными для некоторых видов клещей, которые не успели уйти в зимнюю спячку, либо оказались «нетерпеливыми». Массовое появление клещей обычно наблюдается в конце весны и начале лета, когда температура воздуха стабилизируется и становится благоприятной для их размножения.

На данный момент зафиксировано лишь несколько случаев появления клещей. Массового распространения насекомых не наблюдается.

Несмотря на то, что на данный момент зафиксировано лишь несколько случаев, владельцам домашних животных следует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.