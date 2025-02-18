В Подмосковье прошло заседание учебного объединения СПО по педагогическим наукам

В Истринском профессиональном колледже, филиале Государственного гуманитарно-технологического университета, прошло расширенное заседание Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) среднего профессионального образования по группе профессий «Образование и педагогические науки». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие 52 руководителя педагогических колледжей из 24 регионов России, представители министерства просвещения и министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также эксперты из Российской академии образования и института развития профессионального образования и профессиональной общественности.

Основной темой заседания стала педагогика будущего в призме задач государственной политики в сфере образования, воспитания и работы с молодежью. Мероприятие было приурочено к формированию Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Открывая дискуссию, заместитель министра высшего образования и науки РФ Ольга Петрова подчеркнула важность сотрудничества различных государственных и образовательных структур для достижения поставленных целей.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес поделилась успехами региона в развитии системы среднего профессионального образования, отметив, что Московская область занимает лидирующие позиции в этой сфере. Кроме того, ректор ГГТУ Галина Скударева обратила внимание на успешную реализацию принципов бесшовного образования, когда колледжи работают в структуре региональных университетов.

В рамках заседания состоялись панельная сессия «Обеспечение единства образовательного пространства в подготовке педагогических кадров» и стратегическая сессия «Трансформация среднего профессионального педагогического образования в условиях цифровой экономики». В ходе этих обсуждений были рассмотрены ключевые вопросы, такие как ликвидация нехватки педагогических кадров, преемственность образовательных программ и продвижение российского образования за рубежом.

Особое внимание было уделено многоуровневой системе подготовки педагогических кадров в Подмосковье: в регионе функционирует 6 педагогических колледжей, 2 педагогических вуза и 7 центров повышения квалификации. Ингрид Пильдес также отметила высокий показатель трудоустройства выпускников педагогических учреждений: 80% выпускников педколледжей и 76% выпускников педагогических вузов находят работу, что значительно выше среднего уровня по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.