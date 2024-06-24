В Подмосковье прошло заседание родительского штаба

В министерстве образования Московской области прошло заседание штаба родительского общественного контроля. В мероприятии приняли участие министр образования региона Артем Охрименко, руководитель штаба Марианна Кристалинская и другие члены родительской общественности, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Родительский штаб был создан в Подмосковье в 2021 году, сейчас в него входят 19 активных родителей из разных муниципалитетов. Наибольшее внимание уделяется вопросам капитального ремонта школ — эта тема особенно волнует родителей наших школьников. Для нас важно постоянно быть в контакте с родительским сообществом и получать обратную связь», — рассказал министр образования Московской области Артем Охрименко.

На встрече обсудили ход текущих ремонтных работ зданий, а также планы по капремонту образовательной инфраструктуры и обновлению учебного оборудования на будущий год. К концу 2024 года в Подмосковье планируется закончить ремонт более 40 школ и 20 детских садов, среди них долгожданные Щелковская школа № 9 и детский сад № 26 в Балашихе.

В летний период члены штаба общественного контроля планируют продолжить свою работу — они проверят, как ведутся работы на ремонтирующихся объектах, а также осмотрят здания, которые будут открыты к началу учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.