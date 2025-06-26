В Подмосковье прошло заседание по готовности к переводу сельхозрынков в капздания

Заседание прошло 25 июня в Мособлдуме. Участие в нем приняли председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергей Керселян и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В Московской области функционирует 114 рынков, где общее количество торговых мест составляет более 12 тыс. Из них 33 рынка на 4,2 тыс. торговых мест — сельскохозяйственные. 7 расположены в объектах капитального строительства (ОКС) и рассчитаны на 511 торговых мест, 15 сочетают ОКС и нестационарные торговые объекты (НТО) — 2,5 тыс. торговых мест, 11 находятся в НТО — 1,1 тыс. торговых мест. Начиная с 2019 года количество рынков, расположенных в НТО, сократилось с 23 до 11. На сегодняшний день ведется проработка дорожной карты перевода сельскохозяйственных рынков из НТО в ОКС со сроком исполнения до 1 сентября этого года», — отметил Сергей Оганов.

Ответственными сторонами выступают управляющие компании (УК) и администрации городских и муниципальных округов.

Торговые предприятия должны соответствовать требованиям благоустройства городских округов, а изменения направлены на повышение индекса качества городской среды и безопасности жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.