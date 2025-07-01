В Подмосковье прошло торжественное награждение участников СВО

В военном комиссариате Новомосковского и Троицкого АО г. Москвы прошло торжественное награждение участников специальной военной операции. Среди тех, кто удостоился высокой чести — главный инспектор отдела государственного охотничьего контроля (надзора) №3 Григорий Юрьевич Степаненко. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Указом Президента РФ от 25 марта 2025 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Григорий Степаненко был награжден медалью «За отвагу».

Григорий Юрьевич добровольцем отправился в зону СВО, где в составе добровольческого отряда «БАРС» командовал инженерно-саперной группой. Его смелость, профессионализм и преданность долгу стали примером для многих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.