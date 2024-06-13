В Подмосковье прошло очное заседание регионального клуба экспортеров

В Подмосковье прошло очередное заседание регионального клуба экспортеров, в ходе которого обсудили актуальные вопросы отметки происхождения товаров и процедур валютных расчетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди участников — действующие экспортеры, и компании, которые только планируют развивать экспортное направление. На встрече обсуждались актуальные вопросы сертификации происхождения товаров по форме СТ-1 и международные валютные платежи. Специалисты фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД МО) оказали содействие в решении экспортных вопросов.

В дальнейшем участники клуба встретятся, чтобы поделиться историями успеха и совместно выработать лучшие экспортные практики.

«Клуб экспортеров Московской области» организован региональным фондом ВЭД. Членство бесплатное. Чтобы вступить в клуб, предпринимателю необходимо заполнить анкету и направить ее в форме электронной скан-копии документа по электронному адресу info@exportmo.ru или в формате оригинала на бумажном носителе по адресу: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1, секция В, 11 этаж. Скачать анкету для вступления можно по ссылке.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд ВЭД оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.